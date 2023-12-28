«Лада» — «Динамо» Москва: видеообзор матча КХЛ

«Лада» и московское «Динамо» встретились в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ. Игра прошла в Тольятти 28 декабря. Хозяева победили со счетом 4:0.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Динамо» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.



Вратарь «Лады» Владислав Подъяпольский отбил 38 бросков и помог команде ождержать первую за 18 лет сухую домашнюю победу над «Динамо».

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