ЦСКА на выезде проиграл «Ладе» в КХЛ
ЦСКА в гостях уступил «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.
Победу тольяттинцам принесли шайбы Дмитрия Кугрышева, Данилы Моисеева и Андрея Алтыбармакяна. Единственный гол ЦСКА на счету Максима Мамина.
ЦСКА с 7 очками занимает восьмое место в Западной Конференции. «Лада» набрала 11 очков и вышла на третье место «Востока».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
Голы: Мамин — 2 (Григоренко), 33:16 — 0:1. Кугрышев — 1 (буллит), 34:55 — 1:1. Моисеев — 1 (бол., Джозефс, Космачук), 35:18 — 2:1. Алтыбармакян — 1, 47:20 — 3:1.
Вратари: Подъяпольский — Шарыченков.
Штраф: 8 — 10.
Броски: 25 (9+11+5) — 27 (7+18+2).
Судьи: Бирин, Гофман.
21 сентября. Тольятти. Лада Арена.
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|Локомотив
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|2
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|5
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|10
|5
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|6
|Спартак
|8
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|4
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|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
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|3
|6
|7
|9
|СКА
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|3
|5
|6
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|Динамо Мн
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|2
|5
|5
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|Витязь
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|1
|8
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|В
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|2
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|Адмирал
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|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|3 : 1
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|4 : 3
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|3 : 1
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
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