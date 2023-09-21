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Сегодня, 20:20

ЦСКА на выезде проиграл «Ладе» в КХЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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ЦСКА в гостях уступил «Ладе» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:3.

Победу тольяттинцам принесли шайбы Дмитрия Кугрышева, Данилы Моисеева и Андрея Алтыбармакяна. Единственный гол ЦСКА на счету Максима Мамина.

ЦСКА с 7 очками занимает восьмое место в Западной Конференции. «Лада» набрала 11 очков и вышла на третье место «Востока».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)

Голы: Мамин — 2 (Григоренко), 33:16 — 0:1. Кугрышев — 1 (буллит), 34:55 — 1:1. Моисеев — 1 (бол., Джозефс, Космачук), 35:18 — 2:1. Алтыбармакян — 1, 47:20 — 3:1.

Вратари: Подъяпольский — Шарыченков.

Штраф: 8 — 10.

Броски: 25 (9+11+5) — 27 (7+18+2).

Судьи: Бирин, Гофман.

21 сентября. Тольятти. Лада Арена.

Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
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7 Северсталь 7 3 4 7
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