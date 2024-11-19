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Сегодня, 20:19

ЦСКА обыграл «Ладу» и одержал четвертую победу подряд

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Лада» дома проиграла ЦСКА в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:4. Встреча прошла на стадионе «Лада-Арена».

У армейцев голы забили Прохор Полтапов, Павел Карнаухов, Максим Соркин и Денис Гурьянов. Единственная шайба тольяттинцев на счету Дмитрия Кугрышева.

ЦСКА одержал четвертую победу подряд и занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 35 очков в 26 матчах.

«Лада» с 24 баллами находится на восьмой строчке «Востока».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — ЦСКА (Москва) — 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Полтапов — 8 (Соркин), 15:58 — 0:1. Карнаухов — 3 (Уильямс, Нестеров), 16:33 — 0:2. Соркин — 10 (Абрамов), 22:06 — 0:3. Кугрышев — 4 (Романов, Фисенко), 23:33 — 1:3. Гурьянов — 7 (Чуркин), 46:43 — 1:4.

Вратари: Подъяпольский (Трушков, 40:00) — Просветов.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (5+8+8) — 31 (11+13+7).

Судьи: Гамалей, Юдаков.

19 ноября. Тольятти. Лада Арена.

Источник: Таблица КХЛ
Хоккей
КХЛ
ХК Лада
ХК ЦСКА (Москва)
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4 Динамо М 27 16 11 35
5 ЦСКА 25 13 12 33
6 Динамо Мн 28 15 13 32
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6 Адмирал 28 12 16 29
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