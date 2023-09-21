«Лада» — ЦСКА: прямая трансляция матча КХЛ
«Лада» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября
«Лада» сыграет с ЦСКА в регулярном чемпионате КХЛ 21 сентября, в четверг. Матч пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.
Видеотрансляцию игры можно смотреть на телеканале КХЛ ТВ и на официальном сайте КХЛ. Начало эфира — 17.50 мск. Также матч ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ в прямом эфире покажет сервис Кинопоиск. Ключевые события противостояния «Лада» — ЦСКА будут доступны на сайте «СЭ».
В последней игре тольяттинская команда обыграла на выезде «Трактор» — 2:1. А москвичи в домашнем матче уступили ярославскому «Локомотиву» со счетом 1:2.
КХЛ: новости и календарь матчей, расписание игр и фото, таблица переходов и статистика
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Динамо М
|9
|7
|2
|14
|2
|Торпедо
|8
|6
|2
|13
|3
|Локомотив
|8
|6
|2
|12
|4
|Сочи
|8
|5
|3
|10
|5
|Куньлунь РС
|10
|5
|5
|10
|6
|Спартак
|8
|4
|4
|9
|7
|Северсталь
|7
|3
|4
|7
|8
|ЦСКА
|8
|3
|5
|7
|9
|СКА
|8
|3
|5
|6
|10
|Динамо Мн
|7
|2
|5
|5
|11
|Витязь
|9
|1
|8
|3
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|9
|7
|2
|15
|2
|Ак Барс
|8
|6
|2
|12
|3
|Сал. Юлаев
|7
|5
|2
|10
|4
|Авангард
|6
|5
|1
|10
|5
|Автомобилист
|9
|4
|5
|10
|6
|Лада
|8
|4
|4
|9
|7
|Трактор
|8
|4
|4
|9
|8
|Амур
|8
|3
|5
|8
|9
|Барыс
|7
|2
|5
|7
|10
|Сибирь
|7
|3
|4
|7
|11
|Адмирал
|7
|2
|5
|6
|12
|Нефтехимик
|8
|1
|7
|3
Результаты / календарь
11.09
12.09
13.09
14.09
15.09
16.09
17.09
18.09
19.09
20.09
21.09
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
|21.09
|12:00
|
Амур – Динамо М
|1 : 2 ОТ
|21.09
|12:30
|
Адмирал – Куньлунь РС
|3 : 1
|21.09
|15:30
|
Сибирь – Авангард
|- : -
|21.09
|18:00
|
Лада – ЦСКА
|- : -
|21.09
|19:30
|
Сочи – Трактор
|- : -
|21.09
|19:30
|
Спартак – Барыс
|- : -
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