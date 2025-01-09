«Лада» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

«Лада» набрала 39 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел 17-е поражение в последних 18 матчах. Астанинский клуб набрал 24 очка и 11-я строчка.