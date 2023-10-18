«Лада» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ

«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.

Видео лучших моментов матча «Лада» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место «Востока». «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место «Востока».

«Лада» в следующем матче примет «Авангард» 20 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сочи» 20-го числа.

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