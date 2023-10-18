«Лада» — «Барыс»: видеообзор матча КХЛ
«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 2:1.
Видео лучших моментов матча «Лада» — «Барыс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.
«Лада» с 24 очками поднялась на 4-е место «Востока». «Барыс» проиграл третий матч подряд и с 16 очками занимает 11-е место «Востока».
«Лада» в следующем матче примет «Авангард» 20 октября. «Барыс» отправится в гости к «Сочи» 20-го числа.
КХЛ: расписание и результаты матчей регулярного чемпионата, турнирные таблицы лиги и конференций в актуальном виде доступны в разделе сайта «СЭ».
Источник: КХЛ
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Хоккей
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|21
|14
|7
|31
|2
|Ак Барс
|18
|13
|5
|27
|3
|Автомобилист
|20
|12
|8
|26
|4
|Лада
|21
|10
|11
|24
|5
|Сал. Юлаев
|18
|11
|7
|22
|6
|Авангард
|18
|10
|8
|22
|7
|Трактор
|20
|9
|11
|20
|8
|Амур
|18
|7
|11
|19
|9
|Нефтехимик
|19
|7
|12
|18
|10
|Сибирь
|18
|7
|11
|17
|11
|Барыс
|20
|5
|15
|16
|12
|Адмирал
|18
|5
|13
|12
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|19
|14
|5
|29
|2
|Спартак
|20
|13
|7
|28
|3
|Торпедо
|19
|12
|7
|25
|4
|Динамо М
|19
|12
|7
|25
|5
|Сочи
|19
|11
|8
|23
|6
|ЦСКА
|19
|10
|9
|21
|7
|СКА
|18
|10
|8
|20
|8
|Северсталь
|17
|8
|9
|18
|9
|Динамо Мн
|17
|8
|9
|18
|10
|Куньлунь РС
|22
|6
|16
|14
|11
|Витязь
|20
|5
|15
|12
Результаты / календарь
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15.10
16.10
17.10
18.10
19.10
20.10
21.10
22.10
23.10
|18.10
|18:00
|
Лада – Барыс
|2 : 1
|18.10
|19:00
|
Торпедо – Сибирь
|4 : 5 Б
|18.10
|19:00
|
Витязь – Авангард
|5 : 2
|18.10
|19:00
|
Нефтехимик – Адмирал
|4 : 3
|18.10
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|- : -
|18.10
|19:30
|
Сочи – Спартак
|- : -
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