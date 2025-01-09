«Лада» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Лада» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 9 января. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казахстане игру будет также транслировать канал «Qazsport».
Основные события игры «Лада» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».
Ранее команды встречались в Астане 5 января, тогда победу со счетом 5:0 одержали тольяттинцы.
«Лада» набрала 37 очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» идет на серии протяжении из восьми матчей, всего провел 45 игр и набрал 24 очка.
7 января «Лада» уступила «Трактору» (0:5), а «Барыс» — «Автомобилисту» (2:3Б).
Матч «Лада» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|42
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|24
|43
|8
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|41
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|23
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|Нефтехимик
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|14
|28
|39
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|Барыс
|45
|10
|35
|24
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|Амур
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|9
|34
|23
|9.01
|17:00
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Автомобилист – Адмирал
|- : -
|9.01
|18:00
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Лада – Барыс
|- : -
|9.01
|19:30
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Сочи – Амур
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