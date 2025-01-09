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Сегодня, 16:30

«Лада» — «Барыс»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн

«Лада» и «Барыс» встретятся в матче регулярного чемпионата КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото ХК «Лада», Telegram

«Лада» примет «Барыс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в четверг, 9 января. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казахстане игру будет также транслировать канал «Qazsport».

Основные события игры «Лада» — «Барыс» можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ».

Ранее команды встречались в Астане 5 января, тогда победу со счетом 5:0 одержали тольяттинцы.

«Лада» набрала 37 очков в 40 матчах регулярного чемпионата КХЛ. «Барыс» идет на серии протяжении из восьми матчей, всего провел 45 игр и набрал 24 очка.

7 января «Лада» уступила «Трактору» (0:5), а «Барыс» — «Автомобилисту» (2:3Б).

Матч «Лада» — «Барыс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

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