«Лада» обыграла «Барыс»
«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.
Шайбу в третьем периоде забросил Александр Государев.
«Лада» набрала 39 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел 17-е поражение в последних 18 матчах. Астанинский клуб набрал 24 очка и 11-я строчка.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)
Гол: Государев — 1, 54:46 — 1:0.
Вратари: Трушков — Бояркин (58:57).
Штраф: 4 — 2.
Броски: 14 (4+5+5) — 22 (6+7+9).
Судьи: Овчинников, Спирин.
9 января. Тольятти. Лада Арена.
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