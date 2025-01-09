«Лада» обыграла «Барыс»

«Лада» дома обыграла «Барыс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0.

Шайбу в третьем периоде забросил Александр Государев.

«Лада» набрала 39 очков и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. «Барыс» потерпел 17-е поражение в последних 18 матчах. Астанинский клуб набрал 24 очка и 11-я строчка.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Гол: Государев — 1, 54:46 — 1:0.

Вратари: Трушков — Бояркин (58:57).

Штраф: 4 — 2.

Броски: 14 (4+5+5) — 22 (6+7+9).

Судьи: Овчинников, Спирин.

9 января. Тольятти. Лада Арена.