«Барыс» победил «Ладу» в серии буллитов
«Барыс» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.
У гостей в основное время шайбы забросили Кирилл Панюков и Роман Старченко. У хозяев отметились Никита Михайлов и Александр Волков.
«Барыс» прервал серию из девяти поражений подряд. Астанинцы набрали 31 очко и замыкают таблицу «Восток». «Лада» с 47 очками — на 10-й строчке.
FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы: Михайлов — 9 (Семин, Неколенко), 9:12 — 1:0. Панюков — 8 (Николишин), 10:30 — 1:1. Старченко — 3, 54:10 — 1:2. А. Волков — 7 (Фисенко, Кугрышев), 58:21 — 2:2.
Победный буллит: Бекетаев.
Вратари: Трушков (57:51 — 58:21) — Шутов.
Штраф: 0 — 4.
Броски: 38 (11+11+14+2) — 23 (5+9+9+0).
Судьи: Гашилов, Лазарев.
28 февраля. Тольятти. Лада Арена.
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