«Барыс» победил «Ладу» в серии буллитов

«Барыс» на выезде победил «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 3:2 Б.

У гостей в основное время шайбы забросили Кирилл Панюков и Роман Старченко. У хозяев отметились Никита Михайлов и Александр Волков.

«Барыс» прервал серию из девяти поражений подряд. Астанинцы набрали 31 очко и замыкают таблицу «Восток». «Лада» с 47 очками — на 10-й строчке.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Барыс» (Астана) — 2:3 Б (1:1, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1)

Голы: Михайлов — 9 (Семин, Неколенко), 9:12 — 1:0. Панюков — 8 (Николишин), 10:30 — 1:1. Старченко — 3, 54:10 — 1:2. А. Волков — 7 (Фисенко, Кугрышев), 58:21 — 2:2.

Победный буллит: Бекетаев.

Вратари: Трушков (57:51 — 58:21) — Шутов.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 38 (11+11+14+2) — 23 (5+9+9+0).

Судьи: Гашилов, Лазарев.

28 февраля. Тольятти. Лада Арена.