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Сегодня, 19:30

«Лада» — «Автомобилист»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Автомобилист» на выезде победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на Youtube-канале лиги.

«Автомобилист» возглавил турнирную таблицу Восточной конференции — 11 очков. «Лада» потерпела третье поражение подряд — 5 очков и 9-я строчка.

КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Лада
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Восточная конференция И В П О
1 Автомобилист 8 5 3 11
2 Сибирь 8 5 3 10
3 Сал. Юлаев 6 5 1 10
4 Трактор 6 4 2 9
5 Адмирал 6 4 2 9
6 Нефтехимик 8 4 4 9
7 Авангард 7 3 4 7
8 Ак Барс 5 3 2 6
9 Лада 7 2 5 5
10 Амур 6 2 4 4
11 Металлург Мг 7 2 5 4
12 Барыс 7 1 6 3
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 7 5 2 11
2 Северсталь 8 5 3 10
3 ЦСКА 8 4 4 10
4 Спартак 6 4 2 9
5 СКА 7 4 3 9
6 Динамо Мн 6 4 2 8
7 Витязь 7 3 4 6
8 Динамо М 8 3 5 6
9 Куньлунь РС 7 3 4 6
10 Торпедо 8 2 6 5
11 Сочи 5 2 3 4
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22.09 10:00
Адмирал – ЦСКА
 3 : 2 ОТ
22.09 10:30
Амур – Динамо М
 1 : 2
22.09 16:00
Лада – Автомобилист
 0 : 1
22.09 17:00
Ак Барс – Сочи
 5 : 2
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