«Автомобилист» на выезде обыграл «Ладу»

«Автомобилист» в гостях обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:2.

У гостей по голу забили Ник Меркли, Стефан Да Коста, Алексей Бывальцев и Джесси Блейкер. У хозяев шайбы забросили Данил Юртайкин и Дмитрий Кугрышев.

Для тольяттинской команды это шстое поражение подряд.

«Автомобилист» набрал 68 очков и занимает 2-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке «Востока».