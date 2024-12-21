«Лада» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

21 декабря в Тольятти «Лада» сыграла с «Авангардом» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

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