«Авангард» пропустил две шайбы за 9 секунд и проиграл «Ладе»
«Лада» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ победила «Авангард» (4:3).
Хозяева, уступавшие 1:3, забросили три безответные шайбы в третьем периоде, в том числе две — за 9 секунд.
Тольяттинцы прервали 4-матчевую победную серию омичей.
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Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Авангард» (Омск) — 4:3 (1:0, 0:3, 3:0)
Голы: Неколенко — 4 (бол., Юртайкин, Севостьянов), 19:12 — 1:0. Прохоркин — 6 (бол., Шарипзянов), 21:28 — 1:1. Шарипзянов — 5 (Галимов, Буше), 23:26 — 1:2. Галимов — 4, 25:20 — 1:3. Юртайкин — 1, 42:54 — 2:3. Кугрышев — 5 (Волков), 43:05 — 3:3. Черников — 6 (Волков, Кугрышев), 55:13 — 4:3.
Вратари: Трушков — Хомченко (58:50).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 25 (8+9+8) — 29 (8+10+11).
Судьи: Гамалей, Лаврентьев.
21 декабря. Тольятти. Лада Арена.
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Сибирь – Амур
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Трактор – Барыс
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Лада – Авангард
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