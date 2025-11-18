Хоккей
Сегодня, 20:15

«Авангард» обыграл «Ладу» и одержал третью победу подряд

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Авангард» на выезде одержал победу над «Ладой» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:0.

По одной шайбе забросили Эндрю Потуральски, Михаил Котляревский и Дмитрий Рашевский.

«Авангард» (37 очков) одержал третью победу подряд и занимает третье место в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (21) идет десятой на «Западе».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
18 ноября, 18:00. Лада Арена (Тольятти)
Лада
Авангард
Источник: Таблица КХЛ
КХЛ
ХК Авангард
ХК Лада
