«Лада» арендовала Шараканова у московского «Динамо»

Защитник системы московского «Динамо» Магомед Шараканов арендован «Ладой», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 19-летним россиянином рассчитано до конца сезона-2024/25.

В минувшем сезоне Шараканов провел 4 матча в регулярном чемпионате КХЛ и отметился результативной передачей. В 45 матчах ВХЛ за петербургское «Динамо» защитник набрал 19 (4+15) очков.