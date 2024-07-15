«Лада» арендовала Коромыслова у СКА

Защитник СКА Арсений Коромыслов продолжит карьеру в «Ладе», сообщается на официальном сайте клуба.

Арендное соглашение с 20-летним россиянином рассчитано на сезон-2024/25.

В минувшем сезоне Коромыслов провел по одному матчу в регулярном чемпионате и плей-офф КХЛ. Также он набрал 11 (2+9) очков в 32 матчах в регулярке ВХЛ и 2 (1+1) очка в 7 играх плей-офф.