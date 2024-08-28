«Амур» одержал победу над «Ладой» на турнире в Челябинске
«Амур» победил «Ладу» в матче на Кубке губернатора Челябинской области — 3:2.
Голы хабаровской команды в этой встрече забили Вячеслав Грецкий, Дмитрий Шевченко и Алекс Гальченюк. У клуба из Тольятти отличились Никита Михайлов и Денис Баранцев.
30 августа «Лада» встретится с «Югрой», а «Амур» сыграет против «Трактора».
Кубок губернатора Челябинской области
«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)
Голы: Гальченюк — 1 (Дюрандо, Шевченко), 7:40 — 0:1. Михайлов — 3 (Сафин, Государев), 11:57 — 1:1. Шевченко — 1 (бол., Гальченюк, Броссо), 24:57 — 1:2. Баранцев — 2 (Михайлов, Владимиров), 42:28 — 2:2. Грецкий — 1 (Грачев), 54:51 — 2:3.
Вратари: Трушков (58:20) — Бобков.
Штраф: 8 — 4.
Броски: 22 (9+7+6) — 27 (12+8+7).
Судьи: Раминг, Соин.
28 августа. Челябинск. ЛА «Трактор» им. В. Белоусова.
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