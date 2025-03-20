Хоккей
20 марта, 20:37

«Амур» по буллитам победил «Ладу», Михайлов оформил хет-трик

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Амур» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.

Победный буллит забросил Игнат Коротких, который принес команде ничью основное время. Дублем у хабаровчан отметился Владислав Барулин.

У хозяев хет-трик оформил Никита Михайлов.

«Амур» (44 очка) одержал третью победу подряд и остается на 11-м месте в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (53) уступила хабаровчанам во втором матче кряду и идет десятой на «Востоке». Ранее обе команды лишились шансов на выход в плей-офф.

FONBET КХЛ

Регулярный чемпионат

«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)

Голы: Барулин — 12 (Грачев, Мищенко), 0:15 — 0:1. Михайлов — 11 (Неколенко, Ибрагимов), 38:08 — 1:1. Михайлов — 12 (Кугрышев, Шараканов), 43:12 — 2:1. Михайлов — 13, 45:25 — 3:1. Барулин — 13 (Гальченюк), 56:50 — 3:2. Коротких — 9 (Грецкий), 57:42 — 3:3.

Победный буллит: Коротких.

Вратари: Овчарик — Кобозев.

Штраф: 14 — 10.

Броски: 26 (9+10+6+1) — 30 (10+8+10+2).

Судьи: Кочетов, Лаврентьев.

20 марта. Тольятти. Лада Арена.

Источник: Таблица КХЛ
