«Амур» по буллитам победил «Ладу», Михайлов оформил хет-трик
«Амур» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 4:3 Б.
Победный буллит забросил Игнат Коротких, который принес команде ничью основное время. Дублем у хабаровчан отметился Владислав Барулин.
У хозяев хет-трик оформил Никита Михайлов.
«Амур» (44 очка) одержал третью победу подряд и остается на 11-м месте в Восточной конференции КХЛ. «Лада» (53) уступила хабаровчанам во втором матче кряду и идет десятой на «Востоке». Ранее обе команды лишились шансов на выход в плей-офф.
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Амур» (Хабаровск) — 3:4 Б (0:1, 1:0, 2:2, 0:0, 0:1)
Голы: Барулин — 12 (Грачев, Мищенко), 0:15 — 0:1. Михайлов — 11 (Неколенко, Ибрагимов), 38:08 — 1:1. Михайлов — 12 (Кугрышев, Шараканов), 43:12 — 2:1. Михайлов — 13, 45:25 — 3:1. Барулин — 13 (Гальченюк), 56:50 — 3:2. Коротких — 9 (Грецкий), 57:42 — 3:3.
Победный буллит: Коротких.
Вратари: Овчарик — Кобозев.
Штраф: 14 — 10.
Броски: 26 (9+10+6+1) — 30 (10+8+10+2).
Судьи: Кочетов, Лаврентьев.
20 марта. Тольятти. Лада Арена.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Авангард
|10
|8
|2
|16
|2
|Металлург Мг
|10
|7
|3
|16
|3
|Нефтехимик
|11
|7
|4
|14
|4
|Автомобилист
|11
|6
|5
|13
|5
|Трактор
|10
|5
|5
|12
|6
|Барыс
|11
|5
|6
|11
|7
|Ак Барс
|10
|4
|6
|9
|8
|Амур
|9
|3
|6
|8
|9
|Адмирал
|9
|3
|6
|8
|10
|Сибирь
|10
|4
|6
|8
|11
|Салават Юлаев
|9
|2
|7
|6
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|11
|8
|3
|18
|2
|Торпедо НН
|11
|8
|3
|17
|3
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|4
|Шанхай Дрэгонс
|9
|5
|4
|12
|5
|СКА
|10
|5
|5
|12
|6
|ЦСКА
|10
|5
|5
|11
|7
|Спартак
|10
|4
|6
|11
|8
|Северсталь
|10
|5
|5
|10
|9
|Сочи
|9
|4
|5
|9
|10
|Динамо М
|9
|4
|5
|9
|11
|Лада
|11
|2
|9
|5
|2.10
|19:00
|
Нефтехимик – Лада
|1 : 4
|2.10
|19:30
|
Динамо М – Трактор
|- : -