«Лада» и «Амур» будут играть в чемпионате КХЛ 20 марта

«Лада» и «Амур» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в четверг, 20 марта. Начало игры на «Лада Арене» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

Матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Игры «Амура» в КХЛ транслирует также хабаровский канал «Губерния».

Ключевые события и результат игры «Лада» — «Амур» отслеживайте в нашем матч-центре.

В сезоне КХЛ-2024/25 «Лада» провела 66 матчей, набрала 52 очка и перед игровым днем занимала девятое место на «Востоке». «Амур» с 42 очками после 66 игр шел в таблице конференции 11-м.

Команды сыграют между собой второй матч за три дня. Первая встреча во вторник, 18 марта, прошла также в Тольятти и завершилась победой «Амура» (3:2).