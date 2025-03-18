«Лада» и «Амур» будут играть в чемпионате КХЛ 18 марта

Матч «Лада» — «Амур» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 18 марта. Начало игры на «Лада Арене» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

Встречу в Тольятти покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игры «Амура» можно смотреть на хабаровском канале «Губерния».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Амур» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне КХЛ-2024/25 соперники провели по 65 матчей. «Лада» в предыдущей встрече обыграла «Нефтехимик» (7:1) и с 52 очками занимала 10-е место на «Востоке». «Амур» в субботу выиграл у «Барыса» (5:2), набрал 40 очков и занимал 11-е место в конференции.