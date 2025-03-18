Хоккей
18 марта, 15:20

«Лада» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Лада» и «Амур» будут играть в чемпионате КХЛ 18 марта
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото ХК «Лада», Telegram

Матч «Лада» — «Амур» в FONBET чемпионате КХЛ пройдет во вторник, 18 марта. Начало игры на «Лада Арене» в Тольятти — в 18.00 по московскому времени.

Встречу в Тольятти покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ. Кроме того, игры «Амура» можно смотреть на хабаровском канале «Губерния».

Следите за ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Амур» в матч-центре нашего сайта.

В сезоне КХЛ-2024/25 соперники провели по 65 матчей. «Лада» в предыдущей встрече обыграла «Нефтехимик» (7:1) и с 52 очками занимала 10-е место на «Востоке». «Амур» в субботу выиграл у «Барыса» (5:2), набрал 40 очков и занимал 11-е место в конференции.

КХЛ
ХК Амур
ХК Лада
«Спартак» и «Витязь» выразили соболезнования в связи со смертью Малыхина

«Динамо» Минск — «Сочи»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Авангард 10 8 2 16
2 Металлург Мг 10 7 3 16
3 Нефтехимик 10 7 3 14
4 Автомобилист 11 6 5 13
5 Трактор 10 5 5 12
6 Барыс 11 5 6 11
7 Ак Барс 10 4 6 9
8 Амур 9 3 6 8
9 Адмирал 9 3 6 8
10 Сибирь 10 4 6 8
11 Салават Юлаев 9 2 7 6
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 11 8 3 18
2 Торпедо НН 11 8 3 17
3 Динамо Мн 10 6 4 14
4 Шанхай Дрэгонс 9 5 4 12
5 СКА 10 5 5 12
6 ЦСКА 10 5 5 11
7 Спартак 10 4 6 11
8 Северсталь 10 5 5 10
9 Сочи 9 4 5 9
10 Динамо М 9 4 5 9
11 Лада 10 1 9 3
Результаты / календарь
22.09
23.09
24.09
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
2.10 19:00
Нефтехимик – Лада
 - : -
2.10 19:30
Динамо М – Трактор
 - : -
Все результаты / календарь

