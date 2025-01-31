«Лада» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» на выезде переиграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1. Видеообзор встречи опубликован в ВК-сообществе турнира.

«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» идет 10-й на «Востоке» с 42 очками.