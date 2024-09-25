«Лада» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

«Ак Барс» в гостях победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры «Лада» — «Ак Барс» опубликовано на Youtube-канале ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Ак Барс» (10 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Лада» (5) идет десятой на «Востоке».