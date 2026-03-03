«Лада» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

3 марта «Лада» сыграла с «Ак Барсом» в FONBET чемпионате КХЛ. Матч в Тольятти закончился победой хозяев со счетом 5:3.

За «Ладу» забили Райли Савчук (дубль), Никита Михайлов, Максим Белоусов и Алекс Коттон. За «Ак Барс» отличились Степан Терехов, Митч Миллер и Нэйтан Тодд.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале лиги.

7 марта «Лада» дома примет «Спартак», а «Ак Барс» в этот же день сыграет с «Сибирью».

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Ак Барс

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