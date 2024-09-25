«Лада» и «Ак Барс» встретятся в матче КХЛ

«Лада» и «Ак Барс» встретятся в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ в среду, 25 сентября. Игра пройдет в спортивном комплексе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

Матч «Лада» — «Ак Барс» в прямом эфире покажет сайт КХЛ. Игру также транслирует платформа «Кинопоиск» (при условии подписки на сервис).

Кроме того, матч можно посмотреть на казанском телеканале «ТНВ Татарстан» жителям этого города.

За ключевыми событиями игры «Лада» — «Ак Барс» можно следить в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате «Лада» провела 7 матчей и набрала 5 очков. У «Ак Барса» — 6 игр и 8 очков.