«Лада» — «Ак Барс»: смотреть онлайн-трансляцию матча КХЛ
«Лада» примет «Ак Барс» в матче FONBET чемпионата КХЛ в пятницу, 31 января. Игра пройдет на «Лада Арене» в Тольятти, стартовое вбрасывание состоится в 18.00 по московскому времени.
В прямом эфире матч будет показывать онлайн-платформа «Кинопоиск». В Казани игру также покажет канал «ТНВ».
С ключевыми событиями и результатом игры «Лада» — «Ак Барс» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».
Команды встретятся в третий раз в сезоне, предыдущие два матча выиграл «Ак Барс» — 4:3 в гостях 25 сентября и 3:1 на своем льду 3 января.
«Лада» набрала 42 очка в 47 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» провел 48 матчей и набрал 64 очка. В предыдущих матчах сезона «Лада» уступила «Нефтехимику» (2:4), а «Ак Барс» победил «Салават Юлаев» (4:3 ОТ).
Матч «Лада» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
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|В
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|Локомотив
|51
|39
|12
|80
|2
|Северсталь
|51
|32
|19
|65
|3
|Динамо М
|50
|31
|19
|65
|4
|Спартак
|49
|29
|20
|65
|5
|ЦСКА
|49
|28
|21
|64
|6
|СКА
|50
|29
|21
|63
|7
|Динамо Мн
|48
|26
|22
|58
|8
|Торпедо
|50
|23
|27
|54
|9
|Куньлунь РС
|49
|22
|27
|48
|10
|Витязь
|50
|19
|31
|43
|11
|Сочи
|49
|14
|35
|33
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|53
|33
|20
|72
|2
|Сал. Юлаев
|50
|32
|18
|67
|3
|Автомобилист
|49
|30
|19
|66
|4
|Ак Барс
|48
|31
|17
|64
|5
|Металлург Мг
|50
|30
|20
|64
|6
|Авангард
|49
|25
|24
|53
|7
|Адмирал
|50
|21
|29
|51
|8
|Сибирь
|49
|21
|28
|50
|9
|Нефтехимик
|51
|15
|36
|43
|10
|Лада
|47
|18
|29
|42
|11
|Амур
|50
|12
|38
|29
|12
|Барыс
|50
|11
|39
|28
|31.01
|16:30
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Авангард – Барыс
|- : -
|31.01
|18:00
|
Лада – Ак Барс
|- : -
|31.01
|19:30
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Куньлунь РС – Сочи
|- : -