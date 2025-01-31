«Ак Барс» в гостях обыграл «Ладу»
«Ак Барс» в гостях обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:1.
У гостей по голу забили Артур Бровкин, Александр Барабанов и Дмитрий Яшкин, также двумя результативными передачами отметился Алексей Марченко. У гостей единственную шайбу забросил Архип Неколенко.
Для тольяттинского клуба это пятое поражение подряд.
«Ак Барс» набрал 66 очков и занимает 4-е место в таблице Восточной конференции. «Лада» с 42 очками — на 10-й строчке «Востока».
FONBET КХЛ
Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 1:3 (0:2, 1:0, 0:1)
Голы: Бровкин — 2 (Кателевский, Лямкин), 10:34 — 0:1. Барабанов — 19 (Марченко), 12:29 — 0:2. Неколенко — 8 (бол., Баранцев, Михайлов), 30:28 — 1:2. Яшкин — 25 (п.в.), 59:16 — 1:3.
Вратари: Трушков (58:12 — 59:16) — Билялов.
Штраф: 6 — 10.
Броски: 26 (5+12+9) — 30 (14+9+7).
Судьи: Оскирко, Раминг.
31 января. Тольятти. Лада Арена.
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Авангард – Барыс
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