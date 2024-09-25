«Ак Барс» обыграл «Ладу» в КХЛ и одержал четвертую победу подряд
«Ак Барс» в гостях победил «Ладу» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 4:3.
Победу казанцам принесли голы Дмитрия Юдина, Дмитрия Яшкина, Алексея Марченко и Семена Кошелева.
У тольяттинцев отличились Трой Джозефс, Никита Попугаев и Архип Неколенко.
«Ак Барс» (10 очков) одержал четвертую победу подряд и поднялся на пятое место в Восточной конференции. «Лада» (5) идет десятой на «Востоке».
ФОНБЕТ Чемпионат КХЛ
«Лада» (Тольятти) — «Ак Барс» (Казань) — 3:4 (0:1, 3:1, 0:2)
Голы: Юдин — 1 (Лямкин, Петан), 2:16 — 0:1. Яшкин — 4 (бол., Петан, Галимов), 27:51 — 0:2. Джозефс — 1 (Сафин), 28:17 — 1:2. Попугаев — 3 (Неколенко, Березин), 28:33 — 2:2. Неколенко — 1 (бол., Черников, Алтыбармакян), 39:37 — 3:2. Марченко — 1 (Коршков), 41:09 — 3:3. Кошелев — 1 (Миллер, Семенов), 42:10 — 3:4.
Вратари: Подъяпольский (59:54) — Мифтахов.
Штраф: 6 — 12.
Броски: 24 (4+10+10) — 38 (13+14+11).
Судьи: Морозов, Степучев.
25 сентября. Тольятти. Лада Арена.
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|25.09
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