«Лада» и «Ак Барс» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 3 марта

«Лада» и «Ак Барс» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ во вторник, 3 марта. Матч пройдет в спортивном комплексе «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 18.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

3 марта, 18:00. Лада Арена (Тольятти) Лада Ак Барс

Следить за ключевыми событиями игры «Лада» — «Ак Барс» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ. Жители Татарстана могут смотреть игру на телеканале «ТНВ-Татарстан».

«Лада» набрала 43 очка в 62 матчах и занимает 10-е место в Западной конференции. Команда не смогла выйти в плей-офф КХЛ сезона 2025/2026.

«Ак Барс» с 84 очками в 61 игре идет на третьей строчке «Востока». Клуб гарантировал себе участие в предстоящем розыгрыше Кубка Гагарина.

Матч «Лада» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс