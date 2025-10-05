«Лада» и «Адмирал» сыграют в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ в воскресенье, 5 октября. Матч пройдет в ледовом дворце «Лада Арена» в Тольятти. Стартовое вбрасывание запланировано в 16.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Тольятти набрала пять очков и занимает 11-е место в Западной конференции. Владивостокский клуб с 10-ю очками идет на восьмой строчке Востока.

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.