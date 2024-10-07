«Лада» — «Адмирал»: смотреть трансляцию матча КХЛ онлайн
«Лада» примет «Адмирал» в матче КХЛ
«Лада» и «Адмирал» сыграют в FONBET чемпионате КХЛ в понедельник, 7 октября. Матч состоится на «Лада-Арене» в Тольятти и начнется в 18.00 по московскому времени.
Трансляция игры «Лада» — «Адмирал» пройдет на официальном сайте лиги и онлайн-платформе «Кинопоиск» (контент сервиса доступен по платной подписке).
Следить за ключевыми событиями встречи «Лада» — «Адмирал» можно в матч-центре сайта «СЭ».
«Лада» в этом регулярном чемпионате провела 12 матчей и набрала 10 очков, у «Адмирала» — 11 игр и 12 очков.
Положение команд
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Хоккей
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|10
|2
|21
|2
|Спартак
|12
|8
|4
|18
|3
|СКА
|12
|7
|5
|15
|4
|ЦСКА
|13
|6
|7
|15
|5
|Северсталь
|13
|7
|6
|14
|6
|Торпедо
|12
|6
|6
|13
|7
|Динамо М
|13
|6
|7
|13
|8
|Динамо Мн
|11
|6
|5
|12
|9
|Витязь
|12
|5
|7
|10
|10
|Куньлунь РС
|12
|5
|7
|10
|11
|Сочи
|12
|5
|7
|10
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|12
|8
|4
|18
|2
|Автомобилист
|13
|7
|6
|16
|3
|Ак Барс
|11
|8
|3
|16
|4
|Нефтехимик
|13
|6
|7
|15
|5
|Сибирь
|12
|7
|5
|14
|6
|Металлург Мг
|13
|6
|7
|12
|7
|Сал. Юлаев
|9
|6
|3
|12
|8
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|9
|Авангард
|13
|5
|8
|11
|10
|Лада
|12
|4
|8
|10
|11
|Амур
|12
|4
|8
|9
|12
|Барыс
|13
|2
|11
|5
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12.10
|7.10
|17:00
|
Автомобилист – Барыс
|- : -
|7.10
|18:00
|
Лада – Адмирал
|- : -
|7.10
|19:00
|
Ак Барс – Сибирь
|- : -
|7.10
|19:30
|
Торпедо – Куньлунь РС
|- : -
|7.10
|19:30
|
Локомотив – СКА
|- : -
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