«Лада» сыграет с «Адмиралом» в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в субботу, 14 октября. Игра пройдет в ледовом дворце спорта «Лада Арена» в Тольятти. Начало — в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события матча «Лада» — «Адмирал» будут доступны на сайте «СЭ» в матч-центре. Игру в прямом эфире можно посмотреть на телеканале КХЛ ТВ и официальном сайте КХЛ. Также встречи регулярного чемпионата КХЛ сезона 2023 / 2024 транслируют онлайн-сервисы «Кинопоиск» и «Окко Спорт» по платной подписке. Эфир начнется — 15.50 мск.

Для жителей Владивостока и Приморского края трансляции на телеканале «ОТВ Приморье» не будет.

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