«Лада» по буллитам обыграла «Адмирал»
«Лада» на своем льду одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 1:0 Б.
Команды не забросили шайб ни в основное, ни в дополнительное время. Победный буллит реализовал форвард тольяттинской команды Иван Романов.
«Лада» набрала 10 очков за 12 матчей и располагается на 10-й позиции в Восточной конференции. «Адмирал» потерпел четвертое поражение подряд. Клуб из Владивостока с 12 очками после 11 игр идет на 8-м месте в турнирной таблице.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Лада» (Тольятти) — «Адмирал» (Владивосток) — 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0)
Победный буллит: Романов.
Вратари: Подъяпольский — Мишуров.
Штраф: 10 — 6.
Судьи: Дударов, Раминг.
5 октября. Тольятти. Лада Арена.
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|6
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|Торпедо
|12
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|6
|Динамо Мн
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|12
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|8
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|5.10
|14:00
|
Авангард – Барыс
|4 : 0
|5.10
|14:30
|
Лада – Адмирал
|1 : 0 Б
|5.10
|15:00
|
Автомобилист – Сибирь
|0 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Трактор
|- : -
|5.10
|17:00
|
Спартак – Металлург Мг
|- : -
|5.10
|17:00
|
Северсталь – СКА
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