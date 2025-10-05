Хоккей
Сегодня, 18:15

Гол Тертышного в овертайме принес «Адмиралу» победу над «Ладой»

Сергей Ярошенко

«Адмирал» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У клуба из Владивостока 2 очка набрал Никита Тертышный (1+1) и Семен Кошелев (0+2), также шайбу забросил Павел Коледов. У тольяттинцев единственный гол на счету Никиты Михайлова.

«Адмирал» с 12 очками занимает последнее 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» с 6 очками — на последней 11-й строчке Западной конференции.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
5 октября, 16:00. Лада Арена
Лада
Адмирал

КХЛ, расписание и результаты 5 октября: «Спартак» проиграл «Металлургу», «Торпедо» против «Динамо» Москва и другие матчи
Положение команд
Футбол
Хоккей
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 12 9 3 20
2 Авангард 11 9 2 18
3 Автомобилист 12 7 5 15
4 Нефтехимик 12 7 5 14
5 Трактор 12 5 7 14
6 Адмирал 11 5 6 12
7 Барыс 12 5 7 12
8 Ак Барс 11 5 6 11
9 Сибирь 11 5 6 10
10 Амур 10 3 7 8
11 Салават Юлаев 10 3 7 8
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 8 4 18
2 Торпедо НН 12 8 4 17
3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
4 Динамо Мн 10 6 4 14
5 Спартак 12 5 7 13
6 Северсталь 11 6 5 12
7 СКА 11 5 6 12
8 ЦСКА 11 5 6 11
9 Динамо М 10 5 5 11
10 Сочи 11 4 7 9
11 Лада 12 2 10 6
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
5.10 13:30
Сибирь – Барыс
 1 : 0 Б
5.10 14:00
Спартак – Металлург Мг
 2 : 6
5.10 14:30
Салават Юлаев – Сочи
 3 : 1
5.10 16:00
Лада – Адмирал
 1 : 2 ОТ
5.10 17:00
Торпедо НН – Динамо М
 - : -
5.10 17:00
ЦСКА – Северсталь
 - : -
5.10 17:00
Ак Барс – Амур
 - : -
Все результаты / календарь

