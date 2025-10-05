Гол Тертышного в овертайме принес «Адмиралу» победу над «Ладой»
«Адмирал» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.
У клуба из Владивостока 2 очка набрал Никита Тертышный (1+1) и Семен Кошелев (0+2), также шайбу забросил Павел Коледов. У тольяттинцев единственный гол на счету Никиты Михайлова.
«Адмирал» с 12 очками занимает последнее 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» с 6 очками — на последней 11-й строчке Западной конференции.
Положение команд
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|7
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|8
|Ак Барс
|11
|5
|6
|11
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|10
|3
|7
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|12
|8
|4
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|6
|Северсталь
|11
|6
|5
|12
|7
|СКА
|11
|5
|6
|12
|8
|ЦСКА
|11
|5
|6
|11
|9
|Динамо М
|10
|5
|5
|11
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
Результаты / календарь
25.09
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|- : -
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|- : -
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|- : -
