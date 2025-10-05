Гол Тертышного в овертайме принес «Адмиралу» победу над «Ладой»

«Адмирал» на выезде обыграл «Ладу» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 2:1 ОТ.

У клуба из Владивостока 2 очка набрал Никита Тертышный (1+1) и Семен Кошелев (0+2), также шайбу забросил Павел Коледов. У тольяттинцев единственный гол на счету Никиты Михайлова.

«Адмирал» с 12 очками занимает последнее 7-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Лада» с 6 очками — на последней 11-й строчке Западной конференции.