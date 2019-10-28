Квартальнову не понравился второй период матча с «Амуром»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после победы в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ над «Амуром» (3:1) отметил, что команда неплохо начала встречу, но соперник добавил во втором периоде.

— Хорошие 2 гола в первом периоде — неплохое начало, — приводит официальный сайт «Ак Барса» слова Квартальнова. - Не понравился второй период: да, соперник, в принципе, добавил и имел неплохие моменты. Мы немного стали обрезаться, защитники стали закрывать и проваливаться — мы обращали внимание на этот момент, и соперник воспользовался этим. Третий период по игре сыграли, провели так, как мы планировали — спокойно доиграли и победили.

— Как оцените игру Олега Ли и Владислава Кары?

— Олег сегодня играл на месте Даниса (Зарипова), ему дали немного отдохнуть. Я думаю, он неплохо сыграл, нормально. Влад — первая игра, немного тяжело, есть моменты, которые надо улучшить. Тут надо с нами немного побольше побыть. Все-таки, он пропустил много времени, пока был не с нами.

— Как дела у травмированных — Владимир Ткачев, Артем Лукоянов?

— Вовка пока отдыхает, тут нужно время. Сколько его нужно, мы не знаем — предполагаем, конечно, но может чуть больше занять. Лукоянов работает, но на лед пока еще не выходил.

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