Квартальнов заявил, что не всех ведущих игроков минского «Динамо» удастся сохранить на следующий сезон
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о предстоящей кадровой работе клуба.
— Как думаете, вернетесь ли вы в элиту и будут ли вас рассматривать клубы, которые ставят задачу выиграть Кубок Гагарина?
— Да я даже об этом и не думаю. Я знаю свою силу, работаю честно, правильно. Как говорится, как умею и как могу. Отдаю себя работе на все сто процентов. А решение точно не за мной. Есть задачи, есть команда — ее нужно сделать сильнее.
— Говорят, что Пинчука у «Динамо» заберут, предложат ему больше денег. Я то за то, чтобы он остался у вас.
— У нас самобытная команда, я думаю, руководители это понимают. Бум в стране сумасшедший, они тоже это прекрасно понимают. Если вопрос в деньгах, то не знаю. Я этого не слышал, что мы будем кого-то отдавать. Кто-то, может быть, уйдет как неограниченно свободный агент.
— Ну вот Волков, например — очень серьезная потеря.
— Он скорее всего уйдет, Горбунов уйдет. Волкова мне, конечно, очень жалко, нам его в решающий момент не хватило. Он, кстати, ко мне один раз подходит, говорит: «Вячеславыч, мне позвонили, и я прочитал, что я вами недоволен и у нас какой-то конфликт». Ну мы точно не можем контролировать, что пишут эти ребята. У нас с ним шикарные отношения. Мы его смогли раскрыть, это игрок очень хорошего уровня. К сожалению, мы пока в стадии, когда у нас какие-то ведущие игроки решают исход матча. Есть вот условный «Локомотив» — там один игрок из-за травмы выбыл, и они играют, не заметили отсутствие героя. А мы это сразу замечаем. Мы старались, мы хотели. Было искренне жаль, что мы его потеряли.
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|26
|20
|6
|42
|2
|Ак Барс
|26
|17
|9
|36
|3
|Авангард
|25
|15
|10
|33
|4
|Автомобилист
|27
|14
|13
|31
|5
|Трактор
|27
|13
|14
|31
|6
|Нефтехимик
|26
|14
|12
|29
|7
|Амур
|25
|10
|15
|24
|8
|Салават Юлаев
|25
|10
|15
|22
|9
|Барыс
|26
|8
|18
|21
|10
|Адмирал
|23
|8
|15
|20
|11
|Сибирь
|25
|7
|18
|17
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|26
|18
|8
|38
|2
|Торпедо НН
|28
|18
|10
|38
|3
|Динамо Мн
|25
|16
|9
|35
|4
|Северсталь
|25
|16
|9
|32
|5
|Динамо М
|25
|15
|10
|31
|6
|Спартак
|25
|13
|12
|29
|7
|Шанхай Дрэгонс
|24
|11
|13
|28
|8
|ЦСКА
|25
|12
|13
|26
|9
|СКА
|25
|11
|14
|26
|10
|Лада
|26
|8
|18
|19
|11
|Сочи
|23
|5
|18
|14
|14.11
|19:00
|Нефтехимик – ЦСКА
|- : -
|14.11
|19:30
|Спартак – Северсталь
|- : -