Квартальнов заявил, что не всех ведущих игроков минского «Динамо» удастся сохранить на следующий сезон

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о предстоящей кадровой работе клуба.

— Как думаете, вернетесь ли вы в элиту и будут ли вас рассматривать клубы, которые ставят задачу выиграть Кубок Гагарина?

— Да я даже об этом и не думаю. Я знаю свою силу, работаю честно, правильно. Как говорится, как умею и как могу. Отдаю себя работе на все сто процентов. А решение точно не за мной. Есть задачи, есть команда — ее нужно сделать сильнее.

— Говорят, что Пинчука у «Динамо» заберут, предложат ему больше денег. Я то за то, чтобы он остался у вас.

— У нас самобытная команда, я думаю, руководители это понимают. Бум в стране сумасшедший, они тоже это прекрасно понимают. Если вопрос в деньгах, то не знаю. Я этого не слышал, что мы будем кого-то отдавать. Кто-то, может быть, уйдет как неограниченно свободный агент.

— Ну вот Волков, например — очень серьезная потеря.

— Он скорее всего уйдет, Горбунов уйдет. Волкова мне, конечно, очень жалко, нам его в решающий момент не хватило. Он, кстати, ко мне один раз подходит, говорит: «Вячеславыч, мне позвонили, и я прочитал, что я вами недоволен и у нас какой-то конфликт». Ну мы точно не можем контролировать, что пишут эти ребята. У нас с ним шикарные отношения. Мы его смогли раскрыть, это игрок очень хорошего уровня. К сожалению, мы пока в стадии, когда у нас какие-то ведущие игроки решают исход матча. Есть вот условный «Локомотив» — там один игрок из-за травмы выбыл, и они играют, не заметили отсутствие героя. А мы это сразу замечаем. Мы старались, мы хотели. Было искренне жаль, что мы его потеряли.