Квартальнов заявил, что игра в Дубае не стала причиной поражения «Ак Барса» от «Барыса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов ответил на вопросы журналистов после поражения от «Барыса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Конечно, нужно реализовывать моменты, которых было предостаточно. К сожалению, не получилось забить, и как бывает, получили в свои ворота. С 0:2 было тяжело отыграться, но, если бы повели в счете первыми, матч сложился бы по-другому. Жаль, что не забили.

— Как команда перенесла нагрузку после перелета из Дубая? Это сравнимо с выездом на Дальний Восток?

— «Авангард» победил сегодня, кажется? Было непросто, но нам в другом нужно искать причины. Надо забивать, было достаточно моментов, вратаря соперников можно отметить, конечно, он здорово играл. Но это так — побочный момент, мы должны сами добавлять в реализации.

— В чем основная проблема реализации? Отсутствие креатива или что-то еще?

— Если есть момент, если он создан, то это элемент креатива. Реализация хромает, последнюю точку поставить не получается. Это может быть усталость, отсутствие концентрации, такие вещи мешают. Чуть-чуть нужно было добавить, а креатива было много — мы и 1 в 0 выходили, и в 2 в 1, но не смогли забить. Бывают такие моменты.

— Как забивать, если не забивается?

— Поднимать шайбу чуть выше щитка, чтобы шайба попадала от штанги в ворота, везение нужно, концентрация, и свежесть.