Квартальнов — о Зарипове: «Не играл, потому что дали отдохнуть. Он возрастной хоккеист, это тренерское решение»
Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение своей команды от «Авангарда» во втором матче серии 1/4 финала Восточной конференции Кубка Гагарина (2:5). Общий счет серии 0-2.
«Быстрый гол пропустили, потом отыгрались. Но дальше когда в плей-офф два гола в меньшинстве... Это команду по-настоящему заводит, мобилизует. У нас не было даже каких-то шансов в третьем периоде. Не могли собраться. Два ключевых гола все решили. Ждешь от своих активности, но получилось наоборот. Проиграли из-за этого. Не нашлось лидера, который повел бы за собой, команда соперника была заряжена. Мы их не переломили, не смогли выдать максимум. Опытные игроки ошибаются, в этом вся загвоздка. Они так много сыграли и это беспокоит.
Ребята умеют себя контролировать, им надо забыть про эту игру и готовиться к Балашихе. Идем дальше и постараемся исправиться. Я не думаю, что у легионеров ошибки связаны с неигровыми причинами, лишними мыслями. У «Авангарда» же лишних мыслей у иностранцев нет, они играют почему-то. Разберем ошибки, посмотрим, что не получилось у нас. Зарипов не играл пока, дали ему отдохнуть. Тренерское решение. Он возрастной хоккеист. У Фера травма, в каком он состоянии не знаю. Пока его не видел», — сказал Квартальнов.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|СКА
|48
|31
|17
|68
|2
|Динамо М
|48
|30
|18
|64
|3
|Йокерит
|47
|29
|18
|64
|4
|ЦСКА
|47
|29
|18
|63
|5
|Северсталь
|49
|28
|21
|63
|6
|Спартак
|48
|26
|22
|56
|7
|Локомотив
|47
|23
|24
|55
|8
|Динамо Мн
|47
|23
|24
|54
|9
|Торпедо
|47
|21
|26
|49
|10
|Витязь
|48
|15
|33
|43
|11
|Сочи
|48
|18
|30
|41
|12
|Динамо Р
|45
|14
|31
|37
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|50
|35
|15
|73
|2
|Металлург
|48
|34
|14
|71
|3
|Ак Барс
|48
|30
|18
|66
|4
|Сал. Юлаев
|46
|28
|18
|62
|5
|Авангард
|47
|28
|19
|58
|6
|Сибирь
|50
|26
|24
|57
|7
|Нефтехимик
|49
|22
|27
|52
|8
|Барыс
|47
|22
|25
|48
|9
|Амур
|50
|19
|31
|46
|10
|Автомобилист
|45
|18
|27
|42
|11
|Адмирал
|49
|15
|34
|35
|12
|Куньлунь
|48
|9
|39
|25
|1/4 финала конференции
|Счет в серии
|
Динамо М - Северсталь
Динамо М - Северсталь
0 - 2
|0 - 2
|
Ак Барс - Авангард
Ак Барс - Авангард
0 - 2
|0 - 2
|
СКА - Динамо Мн
СКА - Динамо Мн
2 - 0
|2 - 0
|
Сал. Юлаев - Сибирь
Сал. Юлаев - Сибирь
2 - 0
|2 - 0
|
Трактор - Нефтехимик
Трактор - Нефтехимик
2 - 0
|2 - 0
|
ЦСКА - Локомотив
ЦСКА - Локомотив
2 - 0
|2 - 0
|
Металлург - Барыс
|1 - 1
|4.03
|17:00
|
Сал. Юлаев – Сибирь
|4 : 2
|4.03
|19:30
|
СКА – Динамо Мн
|3 : 1
|4.03
|19:30
|
Динамо М – Северсталь
|3 : 4
|4.03
|19:30
|
Ак Барс – Авангард
|2 : 5