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Квартальнов стал третьим тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 100 матчей в плей-офф

16:00
Дмитрий Квартальнов. Фото photo.khl.ru
Дмитрий Квартальнов. Фото photo.khl.ru
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В Уфе проходит третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Для главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова эта встреча стала 100-й за карьеру в плей-офф КХЛ. Наставник казанского клуба стал третьим тренером в истории КХЛ, достигшим этого рубежа.

Рекорд лиги принадлежит главному тренеру «Спартака» Олегу Знарку (120), на второе месте — Зинэтула Билялетдинов (117).

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