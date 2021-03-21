Квартальнов стал третьим тренером в истории КХЛ, достигшим отметки в 100 матчей в плей-офф

В Уфе проходит третий матч серии второго раунда плей-офф КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».

Для главного тренера казанцев Дмитрия Квартальнова эта встреча стала 100-й за карьеру в плей-офф КХЛ. Наставник казанского клуба стал третьим тренером в истории КХЛ, достигшим этого рубежа.

Рекорд лиги принадлежит главному тренеру «Спартака» Олегу Знарку (120), на второе месте — Зинэтула Билялетдинов (117).