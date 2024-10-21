Квартальнов стал первым тренером с 900 матчами в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов провел 900-й матч в КХЛ.

Юбилейной стала домашняя встреча с «Барысом» в FONBET Чемпионате КХЛ. Квартальнов стал первым тренером, кто преодолел отметку в 900 матчей в лиге.

Ранее 58-летний специалист возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс». С 2023 года он также тренирует сборную Белоруссии.