Квартальнов стал первым тренером, который провел 1000 матчей в КХЛ

Россиянин Дмитрий Квартальнов, возглавляющий минское «Динамо», провел 1000 матчей в КХЛ в качестве главного тренера.

Юбилейной для 59-летнего специалиста стала игра FONBET чемпионата КХЛ против московского «Динамо» 28 декабря.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, Квартальнов стал первым тренером с 1000 матчами в лиге и шестым — с таким количеством игр в истории российского хоккея после Владимира Крикунова, Валерия Белоусова, Виктора Тихонова, Зинэтулы Билялетдинова и Геннадия Цыгурова.

В КХЛ Квартальнов работал с шестью командами — «Северсталью», «Сибирью», ЦСКА, «Локомотивом», «Ак Барсом» и минским «Динамо». При этом ни одну из них он не тренировал более трех сезонов.