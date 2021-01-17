Квартальнов рассказал о травмированных игроках «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов прокомментировал победу над «Торпедо» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Тяжелая игра, вязкая, тягучая. Плюсы — ноль голов пропустили, неплохого сыграли в меньшинстве, в концовке выстояли «5 на 6». В этом компоненте мы сработали хорошо, — приводит слова тренера сайт казанцев.

— Оцените, пожалуйста, физическое состояние Виктора Тихонова после возвращения в состав.

— Хорошее физическое состояние. Игра Виктора нас устраивает. У него была травма, он довольно давно не играл из-за травмы, такое бывает. Но есть другие ребята, которые забивают. Виктор — важный игрок нашей команды Кто-то тоже у нас не забивает, но Витей мы довольны.

— Насколько было сложно в эмоциональном плане после «Авангарда» выйти и играть с первых минут?

— Не проблема, ребята должны справляться. Идет чемпионат, игры через день. Это работа ребят, они должны доставать из себя эмоции, с этим проблем никаких нет. Согласен, может, игра была не яркой, не было серьезной агрессии на ворота, не было энергии. Но мы играли с мастеровитой, катающейся командой. Бывают такие игры. Для нас очень хорошо, что мы сыграли «на ноль».

— Мы правильно понимаем, что пока Адам Рейдеборн играет в воротах — в заявку не попадает Микаэль Викстранд? Или у него какие-то проблемы со здоровьем?

— Викстранд пока травмирован.

— У Альберта Яруллина тоже травма? Насколько серьезны у них травмы?

— О степени серьезности говорить не буду. Думаю, что Яруллина мы увидим чуть-чуть побыстрее. Возможно, в домашних матчах. По Викстранду пока не могу сказать, когда он появится.

— Стефан Да Коста пропустил третий период. Что с ним? И как оцените игру Харри Песонена, который его заменил в первой тройке?

— Стеф получил травму. Думаю, в следующем матче он играть не будет, а что будет дальше — посмотрим. Что касается Песонена — мы довольны этим приобретением. В третьем периоде мы поставили Витю Тихонова в центр, поэтому Харри играл в их тройке с Доусом. Мы довольны им, он выполняет свою работу, он — игрок большинства. Думаю, что он будет играть еще лучше.

— В последних матчах очень заряжен Патрис Кормье, который великолепно играет на точке вбрасывания.

— Да, у нас и Бурмистров, надеюсь, выйдет в следующей игре. Может быть, на точке дела пойдут получше. Мы работаем над этим, Патрис нам помог и в прошлой игре, и в этой. Согласен, Патрис заряжен, он приносит нам большую пользу.