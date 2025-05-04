Квартальнов: «Где бы я ни работал, для меня родной клуб — воскресенский «Химик»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал о работе с молодыми игроками.
— В раздевалку вы в перерыве никого не пустите сейчас?
— Если что-то заснять — пожалуйста. Если мы что-то будем говорить — зачем это надо? Кто пускает вообще, если говорить про КХЛ? Мне говорят, что на этом игроке микрофон будет, на этом. Есть эмоции негативные в игре, это все бывает. Это пожалуйста. И плюс, они же иногда выхватывают на камеру такие вещи — где-то смешные, может, где-то неправильные.
— У вас почему-то в каждом клубе молодые делают рывок. Почему вы так хорошо с ними работаете?
— Они у нас везде были. И в Казани, и в «Локомотиве». Вспомните Коваленко, Денисенко — им по 16-17 лет было. Они уже монстрами стали. Во-первых, они наши все. Это свои пацаны, они честные. Я вот в Воскресенске родился. Для меня «Химик», где бы я ни работал, всегда родной клуб. Они выросли здесь, и для них эта буква на груди всегда будет что-то значить.
