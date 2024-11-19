Квартальнов о победе над «Авангардом»: «Я думаю, «Динамо» провело хорошую и целостную игру»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Авангарда» (5:2).

«Я думаю, мы провели хорошую и целостную игру. Очень удачный был второй период, здорово играли в зоне соперника. Были в ситуации «-1», потом повели. Чуть не дотерпели в конце. Но забили гол и довели без нервотрепки матч до конца.

Первая пропущенная шайба разозлила команду, и во втором периоде пошли голы? Согласен. Мы говорили, что не нужно обрезаться. Чуть-чуть неправильно сыграли. Команда отреагировала очень здорово на пропущенную шайбу. Второй гол забили хороший. Могло все перевернуться. Я доволен сегодня, мы хорошо реагировали на пропущенные шайбы. Следующий матч станет тысячным в КХЛ. Дата — это хорошо. У нас, когда даты подходят — все не везет. Надо нам стараться будет ломать ситуацию. Хорошая дата, это здорово. Посмотрим», — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Минское «Динамо» набрало 32 очка и занимает 6-е место в таблице Западной конференции. «Авангард» с 22 очками — на 10-й строчке Восточной конференции.