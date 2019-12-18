Квартальнов рассказал о настрое «Ак Барса» на матч с «Салаватом Юлаевым»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов отметил, что в предстоящем матче у «Салавата Юлаева» будет небольшое преимущество.

— Была пауза, ребята отдохнули, но не все — многие были в национальных командах, — цитирует официальный сайт казаского клуба Квартального. — Пару человек не поехали в сборные, они лечились. Кто-то в строю, кто-то — нет, но, в общем-то, надеюсь, что мы готовы.

На что обращали внимание про подготовке к «Салавату Юлаеву»? Посмотрели их вчерашний матч. У них будет небольшое преимущество — они уже сыграли матч, в тонусе: все-таки, большой перерыв был. Это будет дерби, но мы отталкиваемся от своего хоккея, от того, как мы будем играть. Последний матч против «Авангарда» сыграли не очень, проиграли. Вчера мы посмотрели и этот матч, и нашу с «Салаватом» прошлую игру в Уфе. Внесем коррективы, примем решение по составу и будем играть.

Галузин? Мы решили пригласить его, считаем, что он усилит нашу команду. Он умеет играть как в центре, так и с краю. Это опытный игрок — вот такие сильные стороны.

Матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев» состоится 19 декабря в 19.00 по московскому времени.

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