Квартальнов рассказал о форме Зарипова перед серией с «Авангардом»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о состоянии здоровья нападающего казанского клуба Даниса Зарипова.

«У нас и Данис, и много других ребят — все в составе. Пока состав еще не определен. Еще раз говорю: все готовятся, все готовы. Кто в каком состоянии — будем отталкиваться от этого, от игры соперника, кто может больше пользы принести. Здесь будет выбран состав. У нас все работают хорошо, мы всеми довольны. Все хотят играть и Данис в том числе.

Данис не играл по спортивно-тактическим соображениям или медицинским? Ребята, давайте еще раз — были моменты, он был травмирован. Сейчас он готов играть. И с Уфой был готов играть. Кто будет играть — это наше решение. Я уже дал ответ на этот вопрос. Вы немного его перевернули, зашли с другой стороны", — приводит слова Квартальнова пресс-служба клуба.

Первый матч серии «Ак Барс» — «Авангард» пройдет 3 апреля в Казани.