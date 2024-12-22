Квартальнов рассказал, как поздний приезд в Ташкент нарушил планы минского «Динамо»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов рассказал, что поздний приезд в Ташкент на вынесенный матч FONBET чемпионата КХЛ со «Спартаком» повлиял на подготовку минчан.
«Планы поменялись, мы хотели тренироваться вчера, а сегодня нет. Все-таки у нас такая тройная поездка. Понятно, что целый день ждали вылета, но все уже прошло. Мы с Кубка Первого канала в Питере задержались, потом с утра в Челябинск. Есть определенные моменты, но ничего, сражаемся.
Такие матчи необычные, проблематичные в плане логистики. Мне хотелось бы, чтобы такие матчи с другими командами были, а не с моими. А то я постоянно в вынесенных играх участвую», — приводит слова Квартальнова ТАСС.
«Динамо» должно было вылететь в Ташкент из Казани утром в субботу, после того как со счетом 3:1 обыграло местный «Ак Барс». Однако аэропорт Казани временно закрыли на прием и отправку воздушных судов. Минская команда прибыла в гостиницу Ташкента после 23:00 по местному времени.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|38
|29
|9
|60
|2
|Спартак
|36
|23
|13
|51
|3
|Динамо М
|37
|23
|14
|49
|4
|ЦСКА
|35
|21
|14
|49
|5
|СКА
|37
|22
|15
|48
|6
|Северсталь
|36
|22
|14
|44
|7
|Динамо Мн
|36
|19
|17
|42
|8
|Торпедо
|36
|16
|20
|39
|9
|Витязь
|36
|15
|21
|34
|10
|Куньлунь РС
|38
|14
|24
|32
|11
|Сочи
|35
|11
|24
|25
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|37
|23
|14
|50
|2
|Сал. Юлаев
|35
|23
|12
|48
|3
|Ак Барс
|34
|22
|12
|46
|4
|Автомобилист
|35
|20
|15
|44
|5
|Металлург Мг
|38
|21
|17
|44
|6
|Адмирал
|39
|18
|21
|42
|7
|Авангард
|36
|17
|19
|36
|8
|Нефтехимик
|36
|13
|23
|36
|9
|Лада
|34
|14
|20
|33
|10
|Сибирь
|34
|13
|21
|29
|11
|Барыс
|39
|10
|29
|23
|12
|Амур
|37
|8
|29
|20
|22.12
|17:00
|
Северсталь – Автомобилист
|- : -
|22.12
|17:00
|
ЦСКА – Нефтехимик
|- : -
|22.12
|17:00
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|22.12
|17:00
|
Динамо Мн – Спартак
|- : -