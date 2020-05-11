Квартальнов рассчитывает на Да Косту при игре в большинстве

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов рассказал о последних переменах в составе команды.

— «Ак Барс» в первые дни межсезонья совершил ряд трансферов. Особое внимание обращает переход Стефана Да Коста. Это тот хоккеист, которого вы очень хотели видеть в своей команде?

— Он обладает определенном уровне мастерства. Нам нужно усиливать игру первой спецбригады большинства. В первую очередь, он должен помочь нам в этом компоненте, — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

— 18% реализации в прошлом сезоне не устраивали?

— Действовали в неравных составах волнами: то хорошо, а то не очень. Хотелось бы улучшить большинство. Со Стефаном мы вместе работали в ЦСКА, я хотел его видеть и в «Локомотиве», когда работал в Ярославле. Но тогда, увы, не срослось.

— Пришлось ужиматься на трансферном рынке в условиях жесткого потолка зарплат?

— Думаю, в ситуации с Эмилем Галимовым это как раз и сказалось. Я рад, что многие ребята поняли сложившуюся ситуацию, и согласились подрезаться в финансовом плане.

— Ваша личная позиция насчет потолка зарплат в КХЛ?

— Это хорошо.