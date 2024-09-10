Квартальнов — о поражении от «Спартака»: «Очень много дали сопернику уважения»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака» (2:5).

«Очень много дали сопернику уважения, знаете. Они — хорошие ребята, и играть мы с ними не хотим — ни бороться, ничего не надо было делать. Это тот момент, которого не должно быть, нужно выходить и играть. Наверное, технический брак был, если посмотреть на прием-передачу, голы такие пропускали — нас больше, соперника меньше, проходит передача и идет бросок. Полное разочарование — такое ощущение, что два периода мы были из другой лиги. Во втором периоде перестали играть. Во-первых, удаления были, вопросов нет — и шестой полевой, и другие удаления нас прибили. Но в атаке надо играть, заставлять соперник силёнки тратить, нельзя просто так кататься. А мы все им отдали, соперник что хотел, то и делал. Вот это меня беспокоит. Думаю, они добавили, но мы при этом встали. Кареев у нас был лучшим игроком, нам могли больше забить, а он давал нам шансы, очень много. Единственный, кого я забыл похвалить — это вратарь. Его нельзя оставлять одного», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Спартак» набрал 5 очков после трех игр и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (2 балла) опустилось на 9-ю позицию.