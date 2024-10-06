Квартальнов — о поражении от «Сочи»: «У «Динамо» нас достаточно мастеровитых ребят, но они пока пропали»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).

«Перебросали соперников, но пустота в атаке, не закрываем вратаря, не хватает работы под воротами. Ребята старались и владели инициативой, хорошо провели второй период, но всего одна шайба вымученная. Нужно в атаке получше сыграть. Наверное, не хватает мастерства, хотя у нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пока пропали. У нас есть преимущество, но нам нужны «рабочие» голы, где-то под воротами сыграть, у нас там пустовато, гол надо заслужить. Реализация у нас ушла — и будет возвращаться с тележным скрипом», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.

В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.