Квартальнов — о поражении от «Сочи»: «У «Динамо» нас достаточно мастеровитых ребят, но они пока пропали»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).
«Перебросали соперников, но пустота в атаке, не закрываем вратаря, не хватает работы под воротами. Ребята старались и владели инициативой, хорошо провели второй период, но всего одна шайба вымученная. Нужно в атаке получше сыграть. Наверное, не хватает мастерства, хотя у нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пока пропали. У нас есть преимущество, но нам нужны «рабочие» голы, где-то под воротами сыграть, у нас там пустовато, гол надо заслужить. Реализация у нас ушла — и будет возвращаться с тележным скрипом», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.
В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.
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Витязь – Динамо М
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Сочи – Динамо Мн
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