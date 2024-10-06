Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:08

Квартальнов — о поражении от «Сочи»: «У «Динамо» нас достаточно мастеровитых ребят, но они пока пропали»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ против «Сочи» (2:3).

«Перебросали соперников, но пустота в атаке, не закрываем вратаря, не хватает работы под воротами. Ребята старались и владели инициативой, хорошо провели второй период, но всего одна шайба вымученная. Нужно в атаке получше сыграть. Наверное, не хватает мастерства, хотя у нас достаточно мастеровитых ребят, но они, к сожалению, пока пропали. У нас есть преимущество, но нам нужны «рабочие» голы, где-то под воротами сыграть, у нас там пустовато, гол надо заслужить. Реализация у нас ушла — и будет возвращаться с тележным скрипом», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.

«Сочи» набрал десять очков, оставшись на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Динамо» располагается на восьмой строчке с 12 баллами.

В следующем матче «леопарды» примут «Витязь», а минчане встретятся в гостях с «Северсталью». Оба противостояния пройдут 8 октября.

Дмитрий Квартальнов
КХЛ
ХК Динамо (Минск)
ХК Сочи
Читайте также
Защитнику сборной Турции Демиралу открыли памятник с «волчьим салютом»
Закон о жилищно-накопительных вкладах вступит в силу весной 2025 года
Файзуллаев отмечал день рождения, Карраскаль мстил армейцам, Николич сходил с ума с заменами. Что произошло в матче «Динамо» – ЦСКА
Медведев отреагировал на призыв депутата рады перенести боевые действия в Белоруссию
Российскому каноисту Захару Петрову вернули золото ЧМ
WP узнала о возможном предложении Украине «конкретных шагов» для членства в НАТО
Популярное видео
Кто слил Гомоляко, «Торпедо» — снова топ?
Деанджело в СКА, первая отставка в КХЛ: студия «СЭ»
«С ним можно в разведку». В Магнитогорске проводили легенду КХЛ
У «Динамо» — две победы в семи играх, Спунер вернется в «Авангард»
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
Петунин: травма Вовченко, сборы с Разиным, баллоны Крикунова
Голышев: новый контракт, возвращение Кузнецова в КХЛ
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
Шестеркин: сезон в «Рейнджерс», Россия и ребенок, Сорокин
Кузнецов вернулся, СКА и потолок зарплат, трансферы КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Заводила Гребенкин, фаер-шоу фанатов, кубок на ММК: парад «Магнитки»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 12 10 2 21
2 Спартак 12 8 4 18
3 СКА 12 7 5 15
4 ЦСКА 13 6 7 15
5 Северсталь 13 7 6 14
6 Торпедо 12 6 6 13
7 Динамо М 13 6 7 13
8 Динамо Мн 11 6 5 12
9 Витязь 12 5 7 10
10 Куньлунь РС 12 5 7 10
11 Сочи 12 5 7 10
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 12 8 4 18
2 Автомобилист 13 7 6 16
3 Ак Барс 11 8 3 16
4 Нефтехимик 13 6 7 15
5 Сибирь 12 7 5 14
6 Металлург Мг 13 6 7 12
7 Сал. Юлаев 9 6 3 12
8 Адмирал 11 5 6 12
9 Авангард 13 5 8 11
10 Лада 12 4 8 10
11 Амур 12 4 8 9
12 Барыс 13 2 11 5
Результаты / календарь
26.09
27.09
28.09
29.09
30.09
1.10
2.10
3.10
4.10
5.10
6.10
7.10
8.10
9.10
10.10
11.10
6.10 14:00
Витязь – Динамо М
 0 : 3
6.10 17:00
Сочи – Динамо Мн
 3 : 2
6.10 17:00
Нефтехимик – Амур
 4 : 1
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости