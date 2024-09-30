Квартальнов — о поражении от «Северстали»: «Реализация большинства разочаровала»
Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение в матче FONBET Чемпионата КХЛ против «Северстали» (2:3).
«Я думал, мы по-другому сыграем. Получилась совершенно иная игра, чем предыдущая против «Северстали» в плане самоотдачи, технического качества. Все скакало, мы недорабатывали, начиная с зоны атаки. Реализация большинства разочаровала, убила всю игру. Наши лидеры, которые выходят на нее, степень ответственности... Мы должны чувствовать нерв от наших болельщиков, которые пришли смотреть матч, и это меня ужасно разочаровало. В эпизоде с третьей пропущенной шайбой кто-то должен был выкатиться под Пилипенко, поставить клюшку, не дать так «хлопнуть». К сожалению, сегодня все шло к такому результату», — приводит слова Квартальнова официальный сайт КХЛ.
«Северсталь» (12 очков) прервала 3-матчевую серию поражений и поднялась на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Динамо» (10) идет седьмым на «Западе».
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